Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с учетом растущей доли электронной коммерции выработать новые правила торговли, которые в том числе должны защищать персональные данные. Об этом глава правительства заявил в воскресенье на саммите АТЭС, проходящем в Порт-Морсби.

«Необходимо пересмотреть нынешние правила торговли, учитывая растущую долю цифровой экономики, увеличивающийся объем сделок, а также участников данного сегмента», — приводит выдержки из его выступления газета The Straits Times . По словам премьера, «необходимы новые механизмы, которые позволят обеспечить безопасность и сохранность личных данных участников электронной торговли».

Глава правительства также напомнил, что Австралия, Сингапур и Япония «совместно добиваются соответствующих изменений в формате Всемирной торговой организации». Но, по его мнению, участники АТЭС «способны на более масштабные преобразования с учетом новых тенденций».

Ли Сянь Лун считает, что руководство стран и территорий, входящих в АТЭС, «должны убеждать местный бизнес активнее участвовать в развитии цифровой экономики и торговли». «Мы способны добиться производительной, инновационной, устойчивой цифровой экономики», — подчеркнул премьер.