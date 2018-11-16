Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что нет альтернатив для ее плана по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit).

«На этой неделе, после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС, мы достигли важного момента для нашей страны», — написала Мэй в своей статье для издания Sun. Она добавила, что удалось договориться о «подробных условиях» выхода, а также о «широких условиях» будущих отношений.

«После двух лет напряженной работы мы сейчас приходим к тому, что, я твердо убеждена, является верной сделкой для Британии. Нет альтернативного плана. Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать», — отметила премьер.

Она считает, что если члены парламента откажутся от соглашения, они «просто вернут (страну. — Прим. ред.) в исходную точку».

Политический кризис, угрожающий вотумом недоверия премьеру Британии Терезе Мэй, начался летом после того, как она 6 июля настояла на смягчении условий Brexit и заставила министров поддержать ее план, получивший название «план Чекерс». После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД, а также еще нескольких второстепенных членов Кабинета.

Кризис усугубился на этой неделе, когда Мэй буквально «продавила» согласование правительством проекта соглашения с ЕС о Brexit. Кабинет министров простым большинством утвердил документ, однако многие чиновники остались недовольны как действиями премьера, так и самим документом. В знак протеста в отставку подали министр по вопросам Brexit и министр по вопросам труда и пенсий, вслед за ними ушли из правительства также несколько заместителей министров.

Сторонники «жесткого выхода из ЕС», чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников «развода» требуют отставки премьера и правительства.