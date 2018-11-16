Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна изменить курс на реализацию Brexit, чтобы избежать предвзятого отношения во время проведения второго этапа переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил в воскресенье бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в интервью ВВС.

По его словам, согласованная правительством сделка содержит «опасное упущение» в виде плана правительства в дальнейшем уточнить формат отношений Великобритании и Евросоюза. Подобный подход, по его мнению, сыграет на руку ЕС, что приведет «к предвзятому второму этапу переговоров». «Мы были близки к сделке, на самом деле, если два или три пункта были изменены, я все еще думаю, что соглашение могло было быть достигнуто, но сейчас очень поздно, а нам нужно изменить курс», — сказал он.

«Я думаю, что над нами издеваются, и, откровенно говоря, нас подвергают тому, что довольно близко к шантажу», — добавил политик, указав, что согласованный проект сделки по Brexit не стоит 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов), которые Лондон намерен выплатить Брюсселю в качестве отступных.

Несмотря на свое решение уйти в отставку, Рааб заявил, что по-прежнему поддерживает премьер-министра Терезу Мэй и не будет настаивать на ее уходе с поста главы правительства, как того требуют евроскептики внутри правящей Консервативной партии.