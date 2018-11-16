Доля покупки американских гособлигаций (US Treasuries) властями России незначительна и скорее является техническим моментом, при этом доходность американских долговых бумаг находится на привлекательном уровне, заявили РИА Новости аналитики.

Россия после продолжительного сокращения вложений в этот актив по итогам сентября приобрела векселей на 419 млн долларов. Сейчас у нее облигаций на 14,41 млрд долларов, свидетельствуют данные Минфина США.

«Выход на рынок госдолга США был связан с техническим моментом. Сейчас доходность десятилетних Treasuries составляет 3,065% по состоянию на закрытие торгов пятницы, всю неделю доходность держалась на уровне порядка 3,1%, да и короткие двухлетние облигации были в пределах 2,9%. Почему же отказываться от таких возможностей?» — прокомментировал ситуацию аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин также отмечает, что покупка американского госдолга — это чисто техническая вещь. «Объем покупки маленький по сравнению с объемом золотовалютных резервов России (международных резервов. — Прим. ред.) и составляет примерно 0,1%. Скорее всего, это связано с тем, что есть целевая локация, и она должна поддерживаться, для этого иногда бумаги нужно покупать, иногда продавать. Плюс изменяется спред по золотовалютным резервам», — сказал он.

Как сообщил ЦБ в четверг, международные резервы России за неделю выросли на 0,4% и по состоянию на 9 ноября составили 461,5 млрд долларов против 459,7 млрд долларов на 2 ноября.