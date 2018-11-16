В Башкортостане будут судить членов преступной группы, оформлявшей кредиты по поддельным паспортам, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Установлено, что в период с мая по август 2016 года двое местных жителей Стерлитамака с целью хищения чужого имущества решили создать организованную группу для совершения мошеннических действий в городах Стерлитамак, Октябрьский и Ишимбай, а именно хищений денежных средств банков под видом заключения от имени различных граждан подложных кредитных договоров. Также они сумели привлечь сотрудников банков, имеющих полномочия регистрировать заявки, оформлять кредиты и составлять кредитные договоры. Среди участников были также продавцы салонов по продаже средств связей», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, «жертвами» становились магазины по продаже смартфонов, планшетов и других гаджетов. Они также изготовляли поддельные паспорта с несуществующими фамилиями, готовили ложные данные о личности заемщика, решали вопросы о сбыте похищенного имущества, распределяли вырученные от продажи техники деньги, уточнили в МВД.

Всего было заключено 27 кредитных договоров на сумму около 1,5 млн рублей. Правоохранители задержали организаторов группы, а также 19 их соучастников. Злоумышленникам предъявлены обвинения по статье «Мошенничество».