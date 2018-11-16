Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 14,4 млрд долларов в сентябре. В августе эта сумма составляла 14 млрд долларов, свидетельствуют опубликованные министерством финансов США данные.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,151 трлн долларов. На втором месте идет Япония — 1,028 трлн долларов. На третьей позиции находится Бразилия — 317 млрд долларов.

Иностранные государства владели в сентябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,223 трлн долларов, в августе 2018 года этот же показатель составлял 6,287 трлн долларов.