Объем накопленных инвестиций из стран АТЭС в Россию 2018 году составил 31 млрд долларов, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях саммита АТЭС.

«В 2018 году объем накопленных инвестиций из стран АТЭС в Россию достиг абсолютного рекорда и составил 31 миллиард долларов, хотя относительно общего объема прямых иностранных инвестиций в РФ это только 7%», — сказал Дмитриев, который в этом году является председателем делового совета АТЭС от России.

«С учетом того, что на страны АТЭС приходится 31% всей внешней торговли РФ, четверть нашего экспорта и 40% нашего импорта, у нас есть большой потенциал для развития сотрудничества именно в инвестиционной сфере», — добавил Дмитриев.