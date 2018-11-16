Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость совершенствования Всемирной торговой организации (ВТО), но без ослабления ее роли и тем более — демонтажа. Об этом он заявил в субботу на деловом саммите АТЭС.

«Как и многие страны, мы признаем, что организация [ВТО] действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», — уверен глава Кабмина.

Медведев призвал к объединению усилий для повышения эффективности ВТО и ее регуляторной роли. «Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, каждой экономики АТЭС, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, сделать ее действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма», — заявил Медведев.