Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от потенциальных угроз, которые несет цифровая революция, и призвал искать на них ответы.

Выступая на деловом саммите АТЭС, Медведев отметил, что цифровая революция является «абсолютным благом с точки зрения общественного развития». «Она открывает огромные возможности. При этом несет и потенциальные угрозы, как всякая революция, — это и углубление неравенства и между людьми, и между странами, и всплеск безработицы, и вторжение в частную жизнь человека».

«Пока у нас у всех нет универсальных рецептов ответа на эти вопросы», — признал Медведев. «Но их надо искать», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев в ходе заседания предложил создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть организаций, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым цифровым технологиям.

«Предлагаем подумать, над возможностью создания сети организаций, которые подготовят бизнес к использованию передовых технологий», — подчеркнул он. Медведев напомнил, что РФ уже выдвинула ряд инициатив о сотрудничестве в цифровой сфере в рамках АТЭС. В частности, речь идет об обмене опытом госрегулирования киберпространства, «поиске оптимального баланса, при котором защита данных не будет мешать бизнесу».



По его словам, российские идеи нашли отражение в подготовленной в прошлом году профильной дорожной карте. «Планируется, что рамочная программа по реализации карты будет вынесена завтра на одобрение лидеров», — добавил премьер.