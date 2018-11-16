Московские полицейские задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже более 7 млн рублей из банковской ячейки, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«В дежурную часть поступило заявление от 36-летнего мужчины. Он сообщил, что положил денежные средства в ячейку одного из банков на улице Большая Полянка, однако через некоторое время обнаружил, что деньги пропали. Материальный ущерб составил более 7 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волжском бульваре. Установлено, что злоумышленник имел официальное соглашение на право доступа к данной ячейке, так как заранее арендовал ее и предложил своему знакомому воспользоваться ей, оставив себе ключ», — говорится в сообщении.

Потерпевший оставил денежные средства в ячейке, после чего злоумышленник забрал их и скрылся, отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».