Возможность урегулировать вопрос участия бизнесменов из России в Давосском форуме пока еще существует, но если будут введены ограничения, то делегация ВТБ на него не поедет. Об этом заявил журналистам в кулуарах саммита АТЭС глава ВТБ Андрей Костин.

«Я так понимаю, тема не закрыта, и после объявления Дмитрием Анатольевичем [премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым] этой позиции, я думаю, что еще возможность урегулировать этот вопрос с участием всех российских представителей не исключена. Поэтому надо дождаться окончательной ситуации. Наша позиция известна: что, естественно, если тема будет не урегулирована, то вся делегация банка не поедет на Давос», — сказал Костин.

По его словам, помимо Давоса существуют другие форматы для общения российских и зарубежных бизнесменов. «Что касается других форматов, у нас есть питерский форум международный, который, вы знаете, привлекает очень много участников из-за рубежа, и лидеров государств. И в этом году присутствовал и президент Франции Макрон, и премьер-министр Японии Абэ, и другие руководители из других стран», — добавил Костин.

При этом он выразил сожаление, что некоторых бизнесменов могут не допустить для участия в Давосском форуме.

«Форум, который называет себя международным и заинтересован в привлечении представителей, высказывающих разные точки зрения, мне кажется, не должен принимать ту или иную сторону, ограничивать участие какой-либо страны. Но это, конечно, уже дело организаторов Давоса, они сами выбирают решение. Все-таки, я думаю, что есть возможность, что Давосский форум и передумает, и посмотрит на эту ситуацию по-новому, потому что каких-то правовых оснований для их решения мы лично, мои юристы, наша команда, не нашли», — заявил Костин.

Он отметил, что готовит открытое письмо к открытию Давосского форума, но не стал рассказывать о его содержании. «Я упоминал открытое письмо, я его готовил к открытию Давоса. Как известно, Давос откроется только в конце января, поэтому об этом сейчас рано говорить, о моментах, которые там будут», — сказал он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе в 2019 году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал журналистам, что в случае, если ограничения на работу российских бизнесменов в Давосе не будут сняты, Россия откажется от участия в форуме.

