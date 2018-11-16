В Москве девять обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с июня 2011 года по февраль 2017-го злоумышленники без регистрации и специального разрешения через подконтрольные им фирмы осуществляли банковские операции. Обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.

«За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей», — добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, оно направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.