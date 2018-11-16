Социальное самочувствие россиян ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Надежды на быстрый рост экономики РФ после завершения кризиса и выборов президента не оправдываются. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).



Так, среди всех индексов социального самочувствия ниже всего оказались показатели социального оптимизма (40 пунктов) и экономической ситуации в стране (43 пункта).



«Индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с прошлым годом значительно ниже (43 пункта в 2018 году; 59 пунктов в 2017 году). При этом текущий индекс превосходит показатель 2016 года (37 пунктов), но отстает от показателя 2014 года (59 пунктов). Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, превышает долю тех, кто дает положительные оценки (27% и 13% соответственно)», — отмечается в сообщении.

По данным ВЦИОМ, индекс оценок общего вектора развития РФ осенью 2018-го находится на том же уровне, что и два года назад (57 пунктов в октябре 2018-го и 59 пунктов в октябре 2016-го). При этом он заметно уступает показателям аналогичных периодов 2017, 2015 и 2014 годов (74, 70 и 78 пунктов соответственно).