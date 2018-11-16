За последние три дня цены на нефть снизились практически на 6% до 66 $/барр, но курс рубля полностью проигнорировал это движение сырьевого рынка благодаря началу налогового периода и снижению рисков санкционного давления. К сожалению, внутренние экономические новости недостаточно хороши, чтобы оказать поддержку курсу – инфляция в ноябре ускорилась до 0,3% с 1 по 12 ноября, а темпы роста экономики за 9М18 составили всего 1,5% г/г, включая 1,3% г/г в 3кв18.

ФРС США подтвердила намерение продолжить жесткую политику: В прошлый четверг состоялось заседание ФРС по ставке, по итогам которого было решено сохранить ставку без изменений на уровне 2,25%, в рамках ожиданий рынка. Тем не менее, важно то, что регулятор подтвердил намерение продолжить жесткую политику, хотя ожидалось некоторое смягчение риторики в связи с недавней волатильностью на американском рынке. Сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании 19 декабря оценивается в 72% против 62%, по оценкам на начало месяца. Долларовый индекс DXY превысил отметку 97,5 (максимум с июня 2017 г.); пара евро/$ на минимуме достигала отметки 1,122. Дополнительное давление на евро оказывала сохраняющаяся неопределенность по бюджету Италии – отказ Италии идти на уступки ЕС, а также публикация очень слабых данных по ВВП Германии в 3К18. Так, впервые с 2015 г. экономика Германии продемонстрировала сокращение на 0,2% кв/кв в 3К18 после роста на 0,5% кв/кв в 2К18. Ближайшими серьезными уровнями поддержки/сопротивления для пары являются 1,12 и 1,14 евро/$.

На согласование в парламент Великобритании предложен вариант «мягкого» Brexit: Фунт стерлингов вырос до отметки 1,3072 фунт/$ вчера во второй половине торговой сессии после публикации на сайте правительства Великобритании окончательного соглашения по Brexit. Данное соглашение представляет собой вариант «мягкого» Brexit: свободная торговля между Великобританией и ЕС, гарантия прав граждан Великобритании и ЕС после Brexit, таможенное соглашение по границам Ирландии и Северной Ирландии, переходный период для Великобритании в 21 месяц после выхода из ЕС с возможностью продления. Теперь данное соглашение будет передано на согласование в парламент Великобритании. Ближайшими серьезными уровнями поддержки и сопротивления являются 1,275 и 1,320 фунт/$.

Цены на нефть упали практически на 6% за последние три дня: Если еще в понедельник цены на нефть марки Brent предпринимали попытку роста до отметки 72 $/барр. после заявления Саудовской Аравии о сокращении уровня добычи нефти на 1,4 млн барр. в сутки, то уже во вторник нефтяные цены упали до 64,6 $/барр. на минимуме. Произошло это на фоне двух факторов - Д.Трамп выразил неудовольствие решением Саудовской Аравии сократить добычу, а МЭА опубликовал отчет о превышении уровня добычи нефти над спросом в 2019 г. Сейчас цены на нефть остаются под давлением; внимание рынка сосредоточено на сегодняшней публикации данных по уровню запасов нефти в США.

Начало налогового периода позволило рублю проигнорировать падение цен на нефть: Динамика российского валютного рынка говорит о сохранении напряженности из-за санкций - курс рубля упал до 68 руб./$ после выборов в США, однако полностью проигнорировал снижение цен на нефть. Тем не менее, начало налогового периода позволило рублю вчера укрепиться на 2% до 67,0 руб./$. Дополнительным фактором поддержки стали новости о том, что вероятность введения новых санкций США в отношении России до конца этого года снижается. Тем не менее, внутренний новостной фон остается слабым: рост ВВП составляет только 1,3% г/г в 3кв18 и 1,5% за 9М18, а инфляция с 1 по 12 ноября ускорилась до 0,3% (однако мы не считаем, что такое ускорение требует повышения процентной ставки ЦБ). Торговый диапазон на неделю нам представляется как 66,0-68,5 руб./$.