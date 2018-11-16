Пресс-служба МФЦ Москвы просит граждан при использовании компьютеров, расположенных в зонах общего доступа, не оставлять на них скан-копии документов. Об этом говорится в комментарии ведомства в ответ на статью, опубликованную в пятницу в «Коммерсанте».

«Некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», — отмечается в сообщении.



В статье «Коммерсанта» сообщалось, что на компьютерах для общего пользования во многих МФЦ можно найти копии различных документов: паспортов, анкет, реквизитов банковских счетов и тому подобного. Издание предполагает, что файлы забывают удалять сами посетители, а сотрудники МФЦ не проводят очистку диска. По мнению экспертов, опрошенных изданием, этими данными легко могут воспользоваться мошенники.

В пресс-службе пояснили, что компьютеры в столичных МФЦ не имеют полного доступа к Интернету: на них можно воспользоваться только некоторыми сайтами — порталами для предоставления госуслуг или официальными сайтами правительства Москвы. Эти компьютеры находятся в общем пользовании, ими может воспользоваться любой желающий.

«В центрах госуслуг в качестве дополнительного сервиса организованы зоны электронных услуг. Такой сервис является зоной общего пользования для обеспечения доступа заявителей к самостоятельному получению услуг в электронной форме и к публичным ресурсам города Москвы. Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МФЦ заверили, что администраторы центров раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Никаких обращений по поводу нарушения этого порядка не поступало, подчеркнули в пресс-службе.

