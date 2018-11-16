С 19 ноября 2018 года в Канаде будет выпущена в обращение новая вертикальная банкнота номиналом 10 долларов. Это первая вертикально ориентированная банкнота в стране, сообщает Банк Канады.

Новая купюра будет полимерной и останется в том же размере, что и существующие канадские банкноты. На ней будет изображен портрет Виолы Десмонд, которая боролась за гражданские права и была первой чернокожей женщиной-бизнесменом в Канаде. В 1946 году она попала в тюрьму и была оштрафована за вызывающее поведение и отказ покинуть зону для белокожих посетителей в кинотеатре.

«Ее судебное дело было источником вдохновения для достижения расового равенства по всей Канаде. История Виолы является частью постоянной коллекции в Канадском музее по правам человека», — сообщил Банк Канады.

Музей изображен на купюре вместе с канадской хартией прав и свобод, закрепленной в Конституции Канады в 1982 году. На банкноте также изображено перо орла, представляющее собой продолжающееся путешествие страны к признанию прав и свобод коренных народов в Канаде.