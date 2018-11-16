Банк «Уралсиб» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов и компаний сегмента малого и среднего бизнеса — открытие расчетного счета и осуществление платежей в гонконгских долларах.

«Новая услуга делает более удобным сопровождение сделок с деловыми партнерами из Гонконга: клиентам банка становится доступно совершение операций с контрагентами, в том числе заключение контрактов, в данной валюте. Кроме того, клиенты могут перечислять в гонконгских долларах выручку на свои счета», — отмечается в сообщении «Уралсиба».



В банке напомнили, что его корпоративные клиенты также могут открывать счета и совершать расчетных операции в российских рублях, евро, долларах США, китайских юанях, японских иенах, канадских и австралийских долларах, белорусских рублях, казахстанских тенге, польских злотых, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских, датских и норвежских кронах.