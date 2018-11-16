АлмазЭргиенБанк в своем развитии делает ставку на инновационные решения. Именно этот подход заложен в работе дочернего подразделения «АЭБ-IT» на проекте развития Дистанционных сервисов Банка. В своем интервью на официальном сайте руководитель дочернего предприятия Алмазэргиэнбанка «АЭБ-IT» Александр Крылов отмечает, что в архитектуре Банка платформа iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab занимает Важное место в проектах развития цифровых каналов.

Ключевую роль в направлении работы по развитию «АЭБ Онлайн» сыграло наличие у компании iSimpleLab открытого технологичного интерфейса iSimpleAPI. Благодаря этому сотрудники «АЭБ-IT» могут сконцентрировать свои усилия не на поддержание инфраструктурной работы системы ДБО, не на вопросах безопасности и интеграции с учетными системами Банка, а на фронтовой составляющей – внешнем виде клиентских приложений, интеграции с небанковскими сервисами, таким образом превращая дистанционные каналы в мощный инструмент повышения клиентской лояльности и вовлеченности клиента.

Александр Крылов подробнее рассказал об особенностях реализации совместного проекта iSimpleLab и Алмазэргиэнбанка:

«Работа шла поэтапно. Сначала провели масштабные мероприятия внутри банка, затем централизовали учет физических лиц в одну систему, запустили новые платформы дистанционного банковского обслуживания для физлиц и корпоративных клиентов. Меня поразило, с какой самоотдачей и профессионализмом работала команда АЭБ. За короткое время реализовали огромный проект с высочайшей степенью сложности. Как итог — запустили «коробочные» версии платформы разработчика iSimpleLab. Сначала, конечно, это было стандартное решение только с основным функционалом, но новая платформа давала нам новые возможности — получили совершенно иную платформу, которую можно развивать. Она не ограничивала нас технически. Сейчас на подходе приложение для бизнеса.

Новая система дистанционного банковского обслуживания позволяет быстро вносить изменения, делать «АЭБ Онлайн» все более отвечающим потребностям клиентов. В настоящее время им пользуются более 11 тысяч человек, сервис развивается силами нашей команды. Это удобно и банку, и клиентам. Мы смогли также заложить в архитектуру решения возможность использования мультиязычности, приложение поддерживает якутский язык и может быть оперативно переведено на любой другой язык.

«АЭБ Онлайн» постоянно совершенствуется, появляются новые возможности, такие как оплата по QR-коду или, например, авторизация через FaceId, которая используется в новейших моделях IPhone».

В заключении Александр Крылов подчеркнул, что в скором времени, аналогично изменениям в онлайн-банкинге для физических лиц, реорганизация произойдет и в приложении для юридических лиц «АЭБ-Бизнес».

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.

Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group