Арбитражный суд Москвы согласился рассмотреть вновь открывшиеся обстоятельства по тяжбе банка «Югра» с ЦБ, в рамках которой кредитная организация добивается отмены решения регулятора об отзыве ее лицензии. Это следует из содержащегося в картотеке арбитражных дел определения столичного арбитража.

Из документа следует, что кредитная организация обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам прошлогоднего судебного решения по ее иску о признании недействительным приказа Банка России № ОД-2138 от 28 июля 2017 года. Согласно данным на сайте регулятора, это приказ об отзыве лицензии у «Югры».

«Назначить дело № А40-164459/2017-147-1420 к рассмотрению по существу. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств… провести подготовку дела к судебному разбирательству и назначить дело к судебному разбирательству на 10 декабря 2018 года», — говорится в определении суда.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отказался удовлетворить требование «Югры» об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии. Апелляционная и кассационная инстанции в 2018 году оставили данное судебное решение в силе. В карточке дела также содержится запись от 26 октября этого года о кассационной жалобе «Югры» в Верховный суд РФ.

Согласно разъяснениям, направленным в редакцию Банки.ру от имени юристов учредителей «Югры», «вновь открывшиеся обстоятельства» связаны с публикацией на сайте Союза вкладчиков «новых, доселе конфиденциальных документов: заключений ЦБ и приказов временной администрации банка «Югра» о корректировке его бухгалтерской отчетности». В письме утверждается, что, в соответствии с этими документами, при корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 млрд до 6 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов пользовалось не заключением независимой экспертизы, а мнением ЦБ, который не обладает полномочиями на проведение оценочной экспертизы.



По мнению юристов со стороны банка, «вновь открывшиеся обстоятельства» являются как минимум основанием для пересмотра мотивировачной части решения, содержащей выводы суда первой инстанции об отрицательном значении уставного капитала банка по состоянию на 22 июля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября этого года признал банк «Югра» банкротом.

