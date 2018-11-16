Московский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего вице-президента и по совместительству бывшего начальника службы безопасности Королевского Банка Шотландии — «дочки» Royal Bank of Scotland (RBS) в России — Всеволода Глуховцева, осужденного на четыре года лишения свободы условно по делу о покушении на мошенничество, сообщил РАПСИ признанный потерпевшим по делу адвокат Сергей Кардашев.

«Условный срок за тяжкое преступление дали в связи со смягчающими обстоятельствами, среди которых суд указал наличие у подсудимого государственных наград и хронических заболеваний. Однако подтверждение наличия каких-либо наград так и не было представлено, их не существует в помине, а вместо справки о наличии хронических заболеваний предоставили выписной эпикриз о том, что Глуховцев находился в 2014 году на стационарном лечении в платной клинике. Прокуратура недовольна, я тоже не согласен, будем обжаловать в кассации», — прокомментировал постановление апелляционной инстанции адвокат.

В ходе прений сторон в суде первой инстанции государственный обвинитель просил назначить экс-банкиру наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее Кардашев представлял интересы потерпевшей стороны по другому уголовному делу, окончившемуся вынесением обвинительного приговора Глуховцеву и назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы. Теперь сам адвокат был признан следствием потерпевшим от действий экс-сотрудника RBS.

Как сообщил РАПСИ потерпевший, следствие считало, что бывший глава службы безопасности банка действовал по схеме рейдерского захвата имущества потерпевших с привлечением ФССП России, выполнявшей принудительное взыскание сфальсифицированных подсудимым несуществующих долговых обязательств перед ним. По данным МВД, Глуховцев выманивал у людей деньги под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории.

«С целью избежать финансовой ответственности перед потерпевшими, которым банкир задолжал более 300 миллионов рублей, и сохранить свои имущественные активы, Глуховцев официально объявил себя на территории России банкротом и, находясь под стражей, провел эту процедуру через суд», — пояснил Кардашев.