Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги Запсибкомбанка в список CreditWatch Positive («рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями»). Долгосрочные кредитные рейтинги эмитента находятся на уровне «В+». Краткосрочные рейтинги банка подтверждены на уровне «В».

Как поясняется в сообщении агентства, помещение рейтингов Запсибкомбанка в список CreditWatch последовало за объявлением ВТБ о достижении договоренности с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более чем 70% акций этой кредитной организации. Стороны подписали соответствующий меморандум.

«Несмотря на относительно небольшой размер Запсибкомбанка… мы понимаем, что сделка будет способствовать расширению присутствия группы ВТБ в Западной Сибири, вдвое увеличив ее рыночную долю в сегменте розничного бизнеса в регионе», — указывают аналитики. Они уточняют, что рыночная доля Запсибкомбанка в розничном сегменте в Тюменской области стабильно составляет 5—10% в зависимости от продукта.



Ввиду заявления ВТБ о намерении полностью интегрировать Запсибкомбанк к 2020 году (под тем же брендом) эксперты агентства приходят к выводу, что после закрытия сделки ВТБ сможет обеспечить новой «дочке» экстраординарную поддержку в случае необходимости. Потенциальное приобретение Запсибкомбанка банком ВТБ должно завершиться в ближайшие три месяца.

