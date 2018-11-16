Минэкономразвития создало департамент производительности и эффективности для реализации национального проекта по повышению производительности труда. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве.

Соответствующий приказ был подписан министром экономического развития Максимом Орешкиным 10 октября, отметил собеседник агентства. Главой нового департамента с 30 октября стала Юлия Урожаева, которая до этого занимала должность помощника министра.

По данным источника, перед департаментом ставятся задачи по разработке системных решений для устойчивого роста добавленной стоимости в приоритетных секторах, поддержка мероприятий региональных программ и работа с региональными командами, создание мотивации и условия для роста производительности на предприятиях.

Согласно национальному проекту, МЭР должно обеспечить к 2024 году увеличение производительности труда на 5% ежегодно.