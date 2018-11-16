Сбербанк будет выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг электронные паспорта, рассказал «Известиям» зампред правления банка Анатолий Попов. Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН. Также обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав.

МВД в сентябре внесло в правительство проект дорожной карты по реализации в 2019–2024 годах мероприятий по введению в России паспортов нового поколения. Как только электронные удостоверения личности с чипом появятся, Сбербанк начнет их выдавать в своих отделениях с функцией предоставления госуслуг, пояснил Попов.

Предполагается, что удостоверение личности нового поколения появится в России до 2024 года. «Сроки выдачи электронных паспортов зависят от правительства. Если оно примет соответствующее решение, мы их поддержим и организуем выдачу электронных паспортов в наших так называемых «Сбер-МФЦ», — заявил представитель Сбербанка.

Также, по его словам, Сбербанк готов выдавать водительские права с чипом, как только их стандарт утвердит Минкомсвязи. Источник издания, близкий к министерству, пояснил, что права нового поколения и электронные паспорта могут быть объединены в один документ с чипом. Дата выпуска чипа не утверждена, добавил он.

«Все застопорилось на процессе обсуждения привязки прав к паспорту, — уточнил источник.

Электронные паспорта будут такими же, как ID в Европе. Это пластиковая карточка с чипом наподобие водительских прав. Документ заменит собой не только обычные бумажные паспорта и водительское удостоверение, но еще СНИЛС и ИНН (их номера будут напечатаны на лицевой стороне документа). Также на карточке будет фотография владельца, его фамилия, имя, отчество и место рождения

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