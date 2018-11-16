Русский Ипотечный Банк сообщил о прекращении операционной деятельности, следует из сообщения банка. При этом совет директоров и менеджмент кредитной организации во взаимодействии с ЦБ вырабатывают меры для восстановления работоспособности банка.

«Русский Ипотечный Банк сообщает о том, что в последнее время банк столкнулся с волной негативных публикаций о банке в Интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка со своих счетов. В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным», — отмечается в сообщении.

В интернет-банке и мобильном приложении «РИБ-мобайл» операции в разделе «Платежи и переводы» недоступны. Выписки, отчеты, справки и другие документы для формирования в разделе «Заказать выписку» доступны в штатном режиме. Совершение операций в мобильном приложении РИБ-переводы недоступно.