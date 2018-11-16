Количество платежей по банковским картам в России уже превышает 1 млрд операций в месяц, при этом количество трансакций, совершаемых в Интернете, растет существенно быстрее, чем в традиционных торговых точках, сообщили в пресс-службе Сбербанка .

Согласно рейтингу эквайеров компании The Nilson Report, Сбербанк провел в прошлом году более 9 млрд трансакций в своей эквайринговой сети, обеспечив себе шестое место в списке крупнейших эквайеров мира. В России банк является абсолютным лидером в эквайринге. В торговых точках установлено более 1,5 млн терминалов банка.

«Количество платежей по банковским картам уже превышает один миллиард операций в месяц и продолжает расти. Также мы отмечаем, что количество трансакций, совершаемых в Интернете, растет существенно быстрее, чем в классическом offline-эквайринге», — сообщили в Сбербанке.

Другим трендом в сфере платежей в банке назвали интерес клиентов к QR-технологиям. «Мы отмечаем явные тренды по объединению покупательского опыта в онлайн с оффлайн, интерес клиентов к QR-технологиям, а партнеров — к программам лояльности на основе big data", — рассказали в крупнейшем российском банке.

Там отметили, что использование платежных карт положительно влияет на увеличение торгового оборота и среднего чека в магазине. Оплата картой также позволяет торгово-сервисным предприятиям существенно сократить время обслуживания клиентов, минимизирует возможность человеческой ошибки при расчетах, полностью исключает факты появления в обороте фальшивых денег.

Также, по данным Сбербанка, в настоящее время компании стали чаще интересоваться мобильным эквайрингом. Повышенный интерес проявляют логистические компании и различные службы доставки.