Роскомнадзор не выявил нарушений закона о персональных данных в МФЦ, где ранее, как сообщалось, данные были обнаружены в открытом доступе. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено. Программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохраненными документами» — говорится в сообщении.

Ранее, 16 ноября, «Коммерсант» сообщил, что на компьютерах общего доступа в МФЦ обнаружил множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий.