Роскомнадзор направил запрос в МФЦ в связи с утечкой персональных данных граждан, ситуация находится на контроле ведомства, сообщили RNS в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин сообщил RNS, что Роскомнадзор должен проверить информацию о том, что на компьютерах общего доступа в МФЦ любой желающий может получить доступ к копиям документов граждан.

«Данная ситуация находится на контроле ведомства. Соответствующий запрос направлен в МФЦ», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.