Новый продукт iSimpleMessageGate был представлен компанией iSimpleLab сравнительно недавно. И вот уже первые банки запускают сервер для работы с рассылками сообщений по различным каналам в промышленную эксплуатацию.

Клиентам Банка Казани вместе с внедрением iSimpleMessageGate с 29 октября стал доступен новый канал нотификации Push.

iSimpleMessageGate перенаправляет часть SMS-траффика в каналы Push. Такие сообщения не тарифицируются и как следствие значительно сокращаются затраты Банка на информирование клиентов. Кроме того, сервер сам понимает, какие сообщения могут быть отправлены через Push, а какие через только через SMS, а в случае, если отправка не удалась или клиент за установленный срок не получил push, отправляется дублирующее SMS.

Универсальный приемщик сообщений на основе формата стандартного SMPP готов к работе с любой Информационной системой Банка, которая «генерирует» поток SMS-сообщений в сторону клиента. Отработанная технология приема сообщений на стороне мобильного приложения и схема обеспечения гарантированной доставки позволяют путем минимальных настроек обеспечить качественный бесперебойный сервис для клиента 

Все это позволило буквально за 1 месяц провести комплекс мероприятий по запуску iSimpleMessageGate в Банке Казани. За это время была развернута система, произведена интеграция с ДБО и процессингом посредством переключения существующих каналов в сервер. Обновленные мобильные приложения Банка Казани позволили принимать Push-сообщения даже тогда, когда клиент не пользуется телефоном в активном режиме, история сообщений сохраняется и есть возможность управлять ими из отдельного меню приложения.

Первые результаты работы продукта в Банке и мнение клиентов о нововведениях будут понятны уже в конце календарного года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый канал оповещения клиентов стал неотъемлемой частью инновационного развития Digital-каналов Банка Казани.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум  ideas Consulting and Management (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.
Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства. 

О банке:

ООО КБЭР «Банк Казани» — универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением столицы. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания Лизинг-Трейд.

Основные продукты — комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, платёжные операции, депозиты, а также целевое и потребительское кредитование, вклады и переводы.

Источник: iCAM Group