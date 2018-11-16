Новый продукт iSimpleMessageGate был представлен компанией iSimpleLab сравнительно недавно. И вот уже первые банки запускают сервер для работы с рассылками сообщений по различным каналам в промышленную эксплуатацию.

Клиентам Банка Казани вместе с внедрением iSimpleMessageGate с 29 октября стал доступен новый канал нотификации Push.

iSimpleMessageGate перенаправляет часть SMS-траффика в каналы Push. Такие сообщения не тарифицируются и как следствие значительно сокращаются затраты Банка на информирование клиентов. Кроме того, сервер сам понимает, какие сообщения могут быть отправлены через Push, а какие через только через SMS, а в случае, если отправка не удалась или клиент за установленный срок не получил push, отправляется дублирующее SMS.

Универсальный приемщик сообщений на основе формата стандартного SMPP готов к работе с любой Информационной системой Банка, которая «генерирует» поток SMS-сообщений в сторону клиента. Отработанная технология приема сообщений на стороне мобильного приложения и схема обеспечения гарантированной доставки позволяют путем минимальных настроек обеспечить качественный бесперебойный сервис для клиента

Все это позволило буквально за 1 месяц провести комплекс мероприятий по запуску iSimpleMessageGate в Банке Казани. За это время была развернута система, произведена интеграция с ДБО и процессингом посредством переключения существующих каналов в сервер. Обновленные мобильные приложения Банка Казани позволили принимать Push-сообщения даже тогда, когда клиент не пользуется телефоном в активном режиме, история сообщений сохраняется и есть возможность управлять ими из отдельного меню приложения.

Первые результаты работы продукта в Банке и мнение клиентов о нововведениях будут понятны уже в конце календарного года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый канал оповещения клиентов стал неотъемлемой частью инновационного развития Digital-каналов Банка Казани.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.

Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

О банке:

ООО КБЭР «Банк Казани» — универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением столицы. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания Лизинг-Трейд.

Основные продукты — комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, платёжные операции, депозиты, а также целевое и потребительское кредитование, вклады и переводы.

Источник: iCAM Group