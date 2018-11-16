Базирующийся во Владивостоке Примсоцбанк начинает предоставлять услуги интернет-эквайринга для бизнес-клиентов. Подключив сервис, клиенты получают возможность принимать оплату товаров и услуг по картам платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» на собственных сайтах, поясняется в сообщении банка.

Также возможны расчеты через популярные сервисы мобильных платежей.

Для подключения услуги необходимо подать заявку на сайте банка или обратиться в его офис. Пакет документов включает ИНН, ОГРН компании, а также паспорт руководителя. Срок подключения составит не более трех дней. Клиентам обещана круглосуточная техническая поддержка.



«Сервис интернет-эквайринга требует минимума данных для проведения платежей, а также предусматривает интуитивные подсказки для облегчения процесса оплаты. При желании клиент сможет привязать карту для дальнейших платежей или отправить квитанцию об оплате на электронную почту», — указывают в пресс-службе банка.

