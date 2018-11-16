Также клиентам доступно погашение кредитов МКБ в терминальной сети «Элекснет».
Московский Кредитный Банк добавил функцию пополнения кошелька «Элекснет» в своих терминалах, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Пополнение возможно наличными или со счета банковской карты любого российского банка.
«Также в рамках совместного проекта клиентам доступно погашение кредитов Московского Кредитного Банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по номеру кредитного договора. Зачисление средств будет происходить моментально и без комиссий. В терминалах и на сайте «Элекснет» можно будет внести платеж по ипотеке, авто и потребительским кредитам», — заключили в МКБ.
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