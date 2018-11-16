Московский Кредитный Банк добавил функцию пополнения кошелька «Элекснет» в своих терминалах, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Пополнение возможно наличными или со счета банковской карты любого российского банка.



«Также в рамках совместного проекта клиентам доступно погашение кредитов Московского Кредитного Банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по номеру кредитного договора. Зачисление средств будет происходить моментально и без комиссий. В терминалах и на сайте «Элекснет» можно будет внести платеж по ипотеке , авто и потребительским кредитам», — заключили в МКБ.