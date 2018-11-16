На компьютерах общего доступа в многофункциональных центрах (МФЦ) «Коммерсант» обнаружил множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий. По словам экспертов, на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей.

Местом утечки персональных данных вполне могли стать МФЦ. В каждом центре есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. И любой посетитель МФЦ может самостоятельно его использовать, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Сотрудники издания проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте.

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Подобное отношение к персональным данным несет серьезные риски. По словам экспертов, данные можно без проблем продать через Интернет. Использовать полученные сканы мошенники могут как для относительно «невинных» целей — рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО. В случае сговора злоумышленников с сотрудниками банка возможно также оформление кредитов по скану паспорта.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы на запрос газеты сообщили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к Интернету, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Впрочем,эти нормы нередко нарушаются.



Профильные министерства называют подобное хранение данных грубейшим нарушением, умалчивая о том, как будет решаться проблема и кто компенсирует ущерб в случае их неправомерного использования.



На круглом столе в Аналитическом центре при правительстве РФ был поднят вопрос о возможности для граждан требовать компенсацию за использование их персональных данных. По словам замдиректора департамента государственного управления Минэкономики Антона Лебедева, нельзя «просто кинуть какие-то данные в оборот, при этом не продумав социальные последствия, которые это может повлечь».

