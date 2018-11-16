В России может быть введено требование использовать для Интернета вещей базовые станции только российского производства. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам.

Речь идет об оборудовании для сетей LPWAN, работающем в ряде диапазонов, которое при этом должно подлежать регистрации, отмечается в документе. Требование по регистрации будет распространяться только на базовые станции определенных параметров, в том числе по мощности, пояснил изданию заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. «Ранее подобное решение уже принималось в отношении устройств Wi-Fi», — напомнил он.

Но российские производители пока не в состоянии обеспечить необходимый рынку объем производства, качество и функционал базовых станций для Интернета вещей, говорится в письме Ассоциации участников рынка Интернета вещей (объединяет «ЭР-Телеком», МТС, «Ростелеком», МТТ и др.), направленном 12 ноября в Минкомсвязь и опубликованном вчера Telegram-каналом «Нецифровая экономика». Подлинность письма подтвердил директор ассоциации Андрей Колесников.

Кроме того, введение требования регистрировать базовые станции существенно замедлит развертывание Интернета вещей, повысит себестоимость услуг, а также приведет к снижению темпов роста беспроводных систем LPWAN, что негативно повлияет на отрасль производства устройств российскими предприятиями микроэлектроники, предупреждает ассоциация.

Сейчас в десятках городов России уже работают тысячи базовых станций LPWAN, отмечается в письме. В 2017 году операторам связи продлили срок действия разрешений на частоты для LPWAN на десять лет. Участники рынка применяют в этой сети два стандарта Интернета вещей, для одного из которых не требуется лицензия.