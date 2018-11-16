Банк России даст больше определенности рынку к концу года по поводу своих планов возобновить регулярные покупки валюты в пользу Минфина РФ, при этом при принятии решения о возобновлении таких покупок будет учитывать не курс рубля, а волатильность рынка, заявила в интервью агентству Bloomberg председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Мы примем решение о возобновлении покупок иностранной валюты, проанализировав волатильность рынка и составив ее краткосрочные оценки. Обменный курс за тот или иной период не будет играть никакой роли», — приводит Блумберг слова главы ЦБ.



ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за два с половиной года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля. Согласно подсчетам агентства, если бы регулятор не приостановил покупку валюты, то с августа закупил бы около 30 млрд долларов.

Набиуллина добавила, что Центробанк планирует возобновить покупку валюты, когда рынки стабилизируются, но пока не решил, каким образом это будет сделано. По ее словам, один из вариантов — распределение покупок в течение трех лет.



Глава ЦБ также отметила, что российская экономика не находится в цикле ужесточения монетарной политики, но регулятор обеспокоен уровнем инфляции после снижения курса рубля в этом году и из-за предстоящего повышения налога на добавленную стоимость. «Все еще не очевидно, приведет ли увеличение НДС к продолжительному росту инфляционных ожиданий и к таким вторичным последствиям, как рост цен на товары», — сказала Набиуллина. При этом, по ее оценкам, уровень инфляции в первом полугодии 2019 года может достичь 6%.