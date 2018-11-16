Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими, не признавая территорию частью России.

На карте, показанной в документе, полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом.

При этом составители отчета подчеркнули, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ». Однако «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.

Как сообщили РИА Новости в фонде, статистика по Крыму и Севастополю де-факто исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года, статданные которого относились к 2014 году. Доклады МВФ по России, по занятости, народонаселению и статистике исполнения госбюджета включают Крым и Севастополь с 2015 года.

«В статистических целях страна, которая де-факто управляет территорией, обязана сообщать статистические данные. Использование Международным валютным фондом статистических данных не является намеком на то, что он признает или занимает позицию по вопросу о том, какая страна имеет юридическое право на данную территорию — если имеется международный спор относительно нее», — сказал собеседник агентства.

Согласно отчету, прогноз по росту ВВП для России на 2018 составляет 1,7%. На 2019 и 2020 годы показателю прочат увеличение на 1,8%, ранее организация предполагала, что в эти периоды рост составит 1,5%.