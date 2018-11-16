Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала микрокредитную компанию «Уралсервис» на 100 тыс. за рекламу с с упоминаением молитвы «Отче Наш» и изображением Иисуса Христа. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

Данная реклама, как уточняет служба, распространялась в начале 2017 года в офисах микрофинансовой организации «Удобные деньги». На карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

«Уралсервис» является рекламодателем и осуществляет деятельность по выдаче займов по договору с «Удобными деньгами».

«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Предписание исполнено. В конце 2017 года в отношении ООО МКК «Уралсервис» было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей. Решение Челябинского УФАС России о признании факта нарушения рекламного законодательства уже подтверждено судами трех инстанций. Постановление о наложении штрафа также ранее было признано Арбитражным судом Челябинской области законным.», — говорится в сообщении.