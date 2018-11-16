Соединенные Штаты оказывают беспрецедентное давление на Россию, пытаясь вытеснить с рынка крупные российские компании и таким образом сдержать социально-экономическое развитие страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии заседания Делового совета.

«Понятно, что конкуренция на международном рынке продолжит возрастать, а на Россию будет и дальше оказываться беспрецедентное давление, — указал министр. — Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счете попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны».

«Особенное усердие проявляют США. Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Соединенных Штатов, причем не только в отношении России, но и своих союзников», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в таких условиях Москва продолжит наращивать взаимодействие со своими партнерами-единомышленниками. «По максимуму будем использовать возможности, связанные с участием нашей страны в разных интеграционных процессах, — отметил глава МИД РФ. — В диалоге с государствами Запада мы будем продолжать последовательную линию на деполитизацию торговых и инвестиционных связей. Это касается наших отношений с Европой и с США».

«На многосторонних площадках, включая ООН и G20, мы продолжим продвигать линию против негативного влияния рестрикций на современный международный экономический порядок, который должен опираться на принципы свободной торговли и современной конкуренции, — указал Лавров. — Можно констатировать, что наш подход разделяет большинство членов международного сообщества».

По его словам, Россия считает важным продолжать работу по расширению расчетов в национальных валютах. «Мы должны продолжать энергичную работу по дальнейшей географической диверсификации внешнеэкономических связей, прежде всего за счет углубления сотрудничества с государствами Азии, а также Латинской Америки и Африки. Российские посольства в этих странах рассчитывают на повышенное внимание бизнеса к динамично развивающимся рынкам, регулярно формулируют конкретные предложения на этот счет, и мы видим, что эти предложения вызывают все больший интерес у российских экономических операторов», — отметил Лавров. Безусловно, весьма важно продолжать вести работу по расширению расчетов по торговым операциям с применением национальных валют, подчеркнул глава дипведомства.