Состав потребительской корзины планируется пересмотреть с 2021 года, сообщила в интервью «Российской газете» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания.

«Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — сказала вице-премьер.

Также планируется уточнить соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств.

Для разработки новой потребительской корзины в целом по России в Минтруде создана рабочая группа. В нее вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций, уточнила Голикова.

Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Состав последнего не регламентирован — считается, что его стоимость равна половине стоимости минимального набора продуктов. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Нынешний состав корзины не менялся с 2013 года.

Ранее о том, что набор продуктов в потребительской корзине должен соответствовать нормам здорового питания, говорили и в Минтруде. Рациональные нормы здорового питания утверждены приказом Минздрава, последняя версия рекомендаций была подписана в 2016 году. По ним, трудоспособный человек должен за год съедать 96 кг круп и мучного (в нынешней потребительской корзине — 126 кг), 73 кг мяса (в корзине 58 кг), 325 кг молочных продуктов (290 кг), 140 кг овощей и 100 кг фруктов (114 и 60 кг соответственно). Для детей и пенсионеров делаются отдельные расчеты как норм, так и потребительской корзины. Они ниже на 20–30%.

Оздоровление состава потребительской корзины потребует сокращения количества круп и мучного, но значительного увеличения фруктов, овощей и других полезных продуктов.