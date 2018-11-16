АО «Банк Открытие Специальный» 15 ноября присоединен к банку «Траст», рассказал РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов. На баланс «специального» банка «ФК Открытие» перевел свои проблемные и непрофильные активы на 438 млрд рублей.

По его словам, «Банк Открытие Специальный» просуществует один день — только для отчуждения непрофильных активов «ФК Открытие» и передачи их в создаваемый на базе «Траста» Банк непрофильных активов (БНА).

«ФК Открытие» передал права требований по проблемным и непрофильным активам примерно к 200 своим клиентам. «Значимая часть из этих требований — к «Открытие холдингу» (бывшему мажоритарному акционеру «ФК Открытие». — Прим.ред.), группе компаний Александра Мамута, авиакомпаниям Utair и «Трансаэро», «СУ-155» (обанкротившемуся застройщику) и так далее», — пояснил Соколов. О каких именно требованиях идет речь, глава «Траста» не пояснил.

РБК направил запросы в «Открытие Холдинг» и Utair. Представитель Александра Мамута сообщил, что «речь идет о кредитных обязательствах, которые обслуживаются в полном соответствии с условиями договоров». «Факт смены кредитора не влияет на деятельность группы», — отметил он.

Банк «ФК Открытие» также передал на баланс «Траста» остаток своего долга по депозитам Центробанка на 107 млрд рублей. Из выделенных в августе 2017 года на финансовое оздоровление банка 710 млрд рублей депозитов «ФК Открытие» вернул 603 млрд рублей.