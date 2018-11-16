Агентство «Эксперт РА» подтвердило Курскпромбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидности, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала», — говорится в сообщении агентства.

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке при устойчивых позициях в домашнем регионе (единственный банк, зарегистрированный в Курской области). Сеть подразделений банка оценивается агентством как приемлемая (33 подразделения на территории Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей). Вместе с тем агентство обращает внимание на значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 1 октября 2018 около 96% привлеченных средств и 80% размещенных средств ЮЛ и ФЛ, включая ИП, приходится на Курскую область). Это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе, полагают аналитики.

В то же время они положительно оценивает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается агентством как умеренная.