Четыре бывших руководителя банка «Балтика» подали жалобы на решение суда, который по иску Агентства по страхованию вкладов привлек их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 11,1 млрд рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Экс-руководители обжаловали в апелляции определение столичного арбитража от 5 сентября.

В качестве ответчиков по делу выступают: бывший председатель правления банка Оксана Черняк, член совета директоров Галина Роговец, а также члены правления кредитной организации Вера Тышлангова и Олег Клепикова.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной АСВ (конкурсный управляющий), были выявлены признаки преднамеренного банкротства АКБ «Балтика». Было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению ликвидных активов «Балтики», а также замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц. Кроме того, оригиналы документов по ряду сделок, ухудшивших финансовое положение, бывшим руководством банка не переданы, ранее сообщило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению управляющего, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.