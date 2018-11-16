Комиссия для помощи вкладчикам обанкротившихся банков должна заняться не только решением вопросов о выплатах «превышенцам», но и расследовать ситуацию, которая привела к необходимости оказания такой помощи, заявил бывший предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в интервью «Эху Москвы».

«Вкладчики-«превышенцы» создали инициативную группу. Обращаются они в правительство, в Государственную думу по своему вопросу. Есть, соответственно, вариант — это создание комиссии. Мы бы хотели, чтобы эта комиссия расследовала ситуацию, которая привела к необходимости помощи «превышенцам», — сообщил Шиляев.

Он напомнил, что акционеры «Югры» ранее направляли в ЦБ альтернативный вариант спасения банка. «Это план самосанации, по реализации которого выплачиваются деньги всем кредиторам, АСВ в первую очередь, физическим лицам — «превышенцам» — там порядка 16 миллиардов рублей, а также юридическим лицам, которые тоже потеряли свои деньги — 2 миллиарда», — пояснил Шиляев.

Он отметил, что государству нет смысла тратить деньги, если акционер банка готов его докапитализировать. «Зачем тратить государственные деньги, когда акционер банка говорит: я готов потратить еще деньги, которые до этого влил в банк в качестве капитала — порядка 110 миллиардов рублей в свое время было вложено в банк собственных средств — я готов потратить деньги на выплату всем кредиторам и восстановить работоспособность банка», — сказал Шиляев.

Шиляев отметил, что поддерживает позицию Союза вкладчиков относительно необходимости пересмотра статуса ЦБ. «В целом мы согласны с этой позицией, что Центральный банк, получается, никому не подчиняется. Он, как говорят, подотчетен Государственной думе, всего лишь подотчетен, не более того. И больше он никому не подчиняется. Все его решения никем, получается, не проверяются и не оспариваются», — добавил экс-глава «Югры».