Держатели кредитной «Карты путешественника» Восточного Банка смогут получить повышенное количество миль — 10% от своих travel-трат, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Очередным этапом модернизации стал запуск совместного с сервисом OneTwoTrip интернет-ресурса для путешественников vostbank.onetwotrip.com. Расплачиваясь на нем «Картой путешественника» банка «Восточный», ее держатели получат повышенное количество миль — 10% от своих трат», — отмечается в релизе.

Ранее «Восточный» расширил по «Карте путешественника» бонусную программу, в рамках которой повышенное количество миль — 5% от стоимости трат (начисляется при тратах в категориях «Железнодорожный транспорт», «Авиалинии», «Бронирование отелей», «Аренда автомобилей»).

Кроме того, держатели «Карты путешественника» получили возможность снимать наличные за границей без комиссии эмитента в любом банкомате любого банка. При этом организации—владельцы иностранных банкоматов могут устанавливать собственные комиссии за снятие наличных в соответствии с собственными тарифами, заключили в пресс-службе.