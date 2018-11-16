Криптовалюта биткоин появилась в результате банкротства банка Lehman Brothers осенью 2008 года, считает член правления Европейского центрального банка Бенуа Куре, его слова передает Bloomberg. Чиновник назвал цифровой актив «злым порождением финансового кризиса», а также подчеркнул, что центральным банкам лучше не заниматься этой сферой в течение ближайших десяти лет.

«Мало кто помнит, что Сатоши Накамото вставил в первый блок биткоина заголовок из статьи Time о финансовой помощи британским банкам, вышедшей в январе 2009 года. Во многих отношениях биткоин — злое порождение финансового кризиса», — заявил Куре.

Ранее подобную позицию высказывал главный управляющий Банка международных расчетов (БМР) Августин Карстен, он назвал первую криптовалюту пузырем, финансовой пирамидой и экологической катастрофой. В то же время, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 14 ноября сказала, что цифровые активы центробанков могут положительно повлиять на мировую экономику.