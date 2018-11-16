Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября 2018 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2019 года. Средние значения ПСК преимущественно снизились, а исключением стала стоимость крупных краткосрочных нецелевых кредитов.

Значения ПСК по автокредитам, потребкредитам с лимитом кредитования, а также по POS-кредитам (целевым потребительским кредитам без обеспечения в торговых точках) снизились в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года, свидетельствуют данные регулятора.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Средняя ПСК за II квартал, %

Средняя ПСК за III квартал, %

с пробегом до 1 тыс. км

13,044

12,673

с пробегом свыше 1 тыс. км

18,566

18,373

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, рублей

Средняя ПСК за II квартал, %

Средняя ПСК за III квартал, %

до 30 тыс.

21,22

20,263

от 30 тыс. до 100 тыс.

21,794

21,27

от 100 тыс. до 300 тыс.

25,249

24,354

свыше 300 тыс.

25,507

25,006

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер лимита, рублей

Средняя ПСК за II квартал, %

Средняя ПСК за III квартал, %

Кредиты сроком до года

до 30 тыс.

19,343

17,797

от 30 тыс. до 100 тыс.

18,786

18,526

свыше 100 тыс.

18,467

18,201

Кредиты сроком свыше года

до 30 тыс.

14,555

13,677

от 30 тыс. до 100 тыс.

13,718

13,16

свыше 100 тыс.

16,056

14,953

Отметим, что из POS-кредитов заметнее всего подешевели самые маленькие краткосрочные (средняя ПСК снизилась на 1,564 процентного пункта) и самые крупные долгосрочные (минус 1,103 п. п.)

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование краткосрочные кредиты в размере от 100 тыс. рублей продемонстрировали противоположную рынку динамику и подорожали (в таблице значения ПСК по этим кредитам выделены жирным шрифтом). При этом подешевели заметнее всего — на 2,773 п. п. — самые маленькие краткосрочные кредиты, хотя они все равно остаются самыми дорогими.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер лимита, рублей

Средняя ПСК за II квартал, %

Средняя ПСК за III квартал, %

Кредиты сроком до года

до 30 тыс.

27,673

24,9

от 30 тыс. до 100 тыс.

16,462

16,183

от 100 тыс. до 300 тыс.

14,979

15,028

свыше 300 тыс.

11,917

12,205

Кредиты сроком свыше года

до 30 тыс.

19,015

18,74

от 30 тыс. до 100 тыс.

19,023

18,84

от 100 тыс. до 300 тыс.

18,144

17,985

свыше 300 тыс.

14,943

14,652

Напомним, с 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале следующего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,897% и 24,497% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 27,017—33,341%, по POS-кредитам — 17,547—24,701% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 16,273—33,2% в зависимости от срока и суммы.

С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.

Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.