Значения ПСК по автокредитам, потребкредитам с лимитом кредитования, а также по POS-кредитам снизились в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года.
Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября 2018 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2019 года. Средние значения ПСК преимущественно снизились, а исключением стала стоимость крупных краткосрочных нецелевых кредитов.
Значения ПСК по автокредитам, потребкредитам с лимитом кредитования, а также по POS-кредитам (целевым потребительским кредитам без обеспечения в торговых точках) снизились в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года, свидетельствуют данные регулятора.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Средняя ПСК за II квартал, %
|
Средняя ПСК за III квартал, %
|
с пробегом до 1 тыс. км
|
13,044
|
12,673
|
с пробегом свыше 1 тыс. км
|
18,566
|
18,373
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал, %
|
Средняя ПСК за III квартал, %
|
до 30 тыс.
|
21,22
|
20,263
|
от 30 тыс. до 100 тыс.
|
21,794
|
21,27
|
от 100 тыс. до 300 тыс.
|
25,249
|
24,354
|
свыше 300 тыс.
|
25,507
|
25,006
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер лимита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал, %
|
Средняя ПСК за III квартал, %
|
Кредиты сроком до года
|
до 30 тыс.
|
19,343
|
17,797
|
от 30 тыс. до 100 тыс.
|
18,786
|
18,526
|
свыше 100 тыс.
|
18,467
|
18,201
|
Кредиты сроком свыше года
|
до 30 тыс.
|
14,555
|
13,677
|
от 30 тыс. до 100 тыс.
|
13,718
|
13,16
|
свыше 100 тыс.
|
16,056
|
14,953
Отметим, что из POS-кредитов заметнее всего подешевели самые маленькие краткосрочные (средняя ПСК снизилась на 1,564 процентного пункта) и самые крупные долгосрочные (минус 1,103 п. п.)
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование краткосрочные кредиты в размере от 100 тыс. рублей продемонстрировали противоположную рынку динамику и подорожали (в таблице значения ПСК по этим кредитам выделены жирным шрифтом). При этом подешевели заметнее всего — на 2,773 п. п. — самые маленькие краткосрочные кредиты, хотя они все равно остаются самыми дорогими.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер лимита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал, %
|
Средняя ПСК за III квартал, %
|
Кредиты сроком до года
|
до 30 тыс.
|
27,673
|
24,9
|
от 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,462
|
16,183
|
от 100 тыс. до 300 тыс.
|
14,979
|
15,028
|
свыше 300 тыс.
|
11,917
|
12,205
|
Кредиты сроком свыше года
|
до 30 тыс.
|
19,015
|
18,74
|
от 30 тыс. до 100 тыс.
|
19,023
|
18,84
|
от 100 тыс. до 300 тыс.
|
18,144
|
17,985
|
свыше 300 тыс.
|
14,943
|
14,652
Напомним, с 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале следующего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,897% и 24,497% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 27,017—33,341%, по POS-кредитам — 17,547—24,701% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 16,273—33,2% в зависимости от срока и суммы.
С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
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