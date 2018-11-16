Банк России представил новые монеты из драгоценного металла.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, 16 ноября выпускаются в обращение три памятные монеты:

серебряная номиналом 2 рубля к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына;

серебряная номиналом 3 рубля в честь Владимирского собора в Севастополе;

серебряная номиналом 3 рубля, посвященная Совету Федерации.

Монета номиналом 2 рубля, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына, выйдет в серии «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне изображен портрет писателя на фоне полок с книгами, справа — стилизованный лист бумаги с факсимиле его подписи, внизу изображена печатная машинка. Также на монете указаны годы жизни писателя: 1918—2008.

Трехрублевая монета «Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), Севастополь» пополнит серию «Памятники архитектуры России». На оборотной стороне монеты размещено рельефное изображение западного фасада собора, по окружности имеются надписи: вверху — «Собор Святого равноапостольного князя Владимира», внизу — «Севастополь».



Также выпускается монета номиналом 3 рубля «Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации». На ней изображено здание Совета Федерации, над ним — геральдический символ Совета Федерации на фоне флага РФ, выполненного в цвете.



Тираж каждой из новых монет — 3 тыс. штук.