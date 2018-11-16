Прибыль российского банковского сектора за январь—октябрь 2018 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 трлн 183 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе Центробанка «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации».

«На финансовый результат сектора повлияли показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 10 месяцев составила 1,5 триллиона рублей», — говорится в докладе.

Регулятор указывает, что с начала года рентабельность активов по банковскому сектору с учетом сентябрьской динамики выросла с 1% до 1,5% на 1 ноября 2018 года.

За 10 месяцев этого года активы банковского сектора выросли в абсолютном выражении на 5,846 трлн рублей (90,6 трлн рублей на 1 ноября 2018 года). Прирост более чем на 80% обеспечен увеличением рублевых активов (на 4,886 трлн рублей, или 7,4%), в то время как активы в иностранной валюте сократились (на 26,3 млрд долларов США, или 8%). В результате активы банковского сектора с устранением влияния валютной переоценки выросли по действующим банкам на 4%.

Прирост кредитования экономики (+9,6%) более чем вдвое превысил показатель десяти месяцев 2017 года (+4,7%). Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 5,9%, их динамика также была почти вдвое выше прошлогодней (+2,9%).

Кредиты физическим лицам продолжили расти высокими темпами (+18,7% против 9,8% за январь—октябрь 2017 года) при продолжающемся улучшении качества портфеля. В октябре 2018 года вклады населения выросли на 0,6%, их объем составил 27,1 трлн рублей (29,9% от совокупных пассивов банковского сектора).