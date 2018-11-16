В Москве арестован бывший президент и председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому ГСУ СКР инкриминирует особо крупную растрату, сообщила газета «Коммерсант» днем в пятницу со ссылкой на свои источники.

Меру пресечения в виде ареста на два месяца Виталию Вавилину избрал сегодня Басманный райсуд, удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ СКР. Перед этим следователь предъявил Вавилину обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере). По решению Басманного райсуда, Вавилин будет находиться под стражей до 14 января 2019 года.

Как удалось выяснить «Комменрсанту», с заявлением о преступлении в следственные органы обратились представители банка «Глобэкс». Они сообщили, что в декабре 2016 года Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка, пролоббировал выдачу кредита в размере 15 млн евро системному интегратору «Группе «Техносерв», которым владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Заем бывшими собственниками компании и Промсвязьбанка возвращен не был. Сейчас банк собирается добиваться банкротства Ананьевых.

Свою причастность к растрате Вавилин отрицает. По его словам, не было и самого кредита, который подтверждается лишь копиями первичных документов. Предложения защиты о залоге и освобождении под поручительства были отклонены.

С 2009 года Вавилин работал в «Глобэксе», став его президентом-председателем правления. В конце 2016 года покинул пост, а в 2017-м стал советником председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, после того как в нынешнем году Горькова сменил на посту бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, числился безработным.