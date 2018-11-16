С 6 по 16 ноября в 15 школах Уфы прошли уроки по финансовой грамотности от Уральского банка реконструкции и развития. Занятия посетило более 400 учеников. Ребята узнали об особенностях успешного планирования финансового бюджета семьи, о страховании, о грамотном использовании банковских продуктов, таких как потребительский кредит, ипотека, вклад, дебетовая и кредитная карта. Уроки прошли по материалам Центрального Банка России.

По словам педагогов, ребята проявляют большой интерес к теме планирования личного бюджета. Поэтому на уроках финансовой грамотности школьникам в качестве основного задания было предложено составить семейный бюджет. Для этого нужно было объединиться в команды, выдумать семью, продумать, кто из ее членов будет работать и сколько зарабатывать, учесть постоянные траты и крупные расходы, сделать расчеты.

Составляя семейный бюджет, школьники старались распределить доходы и расходы так, чтобы денег хватило и на отпуск, и на новый компьютер, и на личный автомобиль. Амбиции у ребят совершенно разные. Одни ученики исходили из реальных условий: приводили средние заработные платы, учитывали постоянные расходы на коммунальные платежи, обучение в университете и медицину. Другие ребята, рассчитывая семейный бюджет, фантазировали: были наследники крупного бизнеса, дочь нефтяного магната, гениальный художник, чьи картины стоят миллионы долларов.

Для повышения уровня доходов школьники искали пути дополнительного заработка. Например, у одних бабушки вязали варежки и продавали их на рынке, у других мамы пекли пироги для продажи. Дополнительный доход приносил и огород – от продажи выращенных овощей и фруктов. Уроки прошли весело и продуктивно, но у ребят возникали и сложности. Больше всего затруднений вызвали вопросы по финансовой безопасности, также ребята забывали учитывать в постоянных расходах налоги.

«Начинать уроки по финансовой грамотности можно с четвертого класса в легкой и доступной форме. В старших классах, например, с десятого, такие уроки проводить нужно обязательно, так как большинство старшеклассников будет обучаться в вузах в других городах, и им необходимо уметь планировать свой бюджет и избегать финансовых ошибок», — рассказала заместитель директора «Лицея № 106 «Содружество» города Уфы Марина Бигнова.

«Приятно, когда сами ребята интересуются вопросами, связанными с финансовым планированием, страхованием и накоплением. Практическое задание в виде составления семейного бюджета показало, что большинство детей понимает разницу между желаемыми и обязательными расходами, а также старались минимум 10% от общего дохода откладывать на важные финансовые цели», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

О проекте «Гид по финансам. Советы от УБРиР»

Уроки по финансовой грамотности для школьников банк проводит с 2017 года. Занятия прошли в городах Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и в Республике Башкортостан. В 2018 году банк запустил масштабный социальный проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР», в рамках которого проводит бесплатные мероприятия для взрослых и детей, в онлайн- и оффлайн-форматах. В этом году проект заработал в Свердловской области, но уже в 2019-м УБРиР расширит географию проекта. В числе первых городов, на которые будет масштабирован «Гид по финансам», – Уфа, Челябинск и Новосибирск.