Потери России от санкций могут достигать 6% ВВП за четыре года. Такие данные приводятся в исследовании Bloomberg Economics.

Как поясняется в материале Bloomberg, подсчеты основаны на сравнении реального объема российской экономики с оценкой, которая выглядела бы логично в конце 2013 года. Сделанный задним числом прогноз принимает во внимание структурные ограничения, но не санкции или снижение нефтяных цен. Как полагают аналитики, объем российской экономики сейчас на 10% меньше, чем можно было бы ожидать в конце 2013 года, до начала волны ограничительных мер в отношении России со стороны США и ЕС из-за «крымского кризиса».

Хотя частично ситуация связана с падением цен на нефть, основную роль сыграли санкции: из-за этого фактора реальный ВВП оказался на 6% меньше «досанкционной» оценки. В Bloomberg уточняют, что эта разница также может быть связана с рядом других факторов, таких как таргетирование инфляции и негативная биржевая динамика на развивающихся рынках.

По словам лондонского аналитика Bloomberg Скотта Джонсона, масштабы «недовыполнения плана» существенно больше, чем можно было бы объяснить только лишь нефтяными ценами: часть этой разницы, скорее всего, отражает эффект как от введенных, так и от потенциальных санкций.

В исследовании говорится, что «карательные меры» достигли цели — оказать давление на Россию из-за ее «интервенционистской внешней политики» без провоцирования шока для других рынков. «Политика по защите нации от будущих санкций путем наращивания резервов сделала страну более устойчивой к рискам, но это осуществлено за счет экономического роста», — приходят к выводу авторы.



Аналитики Bloomberg полагают, что увеличение разрыва между потенциальным и фактическим ростом экономики РФ указывает на длительный эффект от санкций и ставит под вопрос прогнозы российского правительства относительно возможности увеличения ВВП более чем на 3% к 2021 году.