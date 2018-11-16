Банк «Восточный» открыл новый универсальный банковский офис в Красноярске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение располагается по адресу: г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 2.



«Следуя выбранной модели ведения бизнеса, в рамках которой «Восточный» трансформируется из розничного банка в универсальный, во вновь открываемых офисах банка будет предоставлен большой спектр услуг как гражданам, так и организациям», — говорится в сообщении.

В новом офисе можно оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, открыть расчетный счет, подключить дополнительные банковские сервисы и многое другое.

Часы работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00, для розничных клиентов также в субботу, с 9:00 до 19:00, и в воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Зона самообслуживания доступна круглосуточно.